Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần ADELA Building làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua tủ Smart Locker để kinh doanh

Đàm phán giá, chuẩn bị hợp đồng

Hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc

Chăm sóc khách hàng sau bán

Thời gian làm việc: 8h - 17h15 từ thứ 2 đến thứ 6 và hai thứ 7 cách tuần trong tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên Nam, sinh năm 1997 trở lên.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, sale thị trường.

Có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp.

Quyền Lợi

Giờ giấc làm việc linh hoạt, tự chủ về thời gian và công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, thử thách, áp lực

Lương cứng: 5 - 10tr (deal theo năng lực) + hoa hồng + thưởng + phúc lợi

Lương theo doanh số:

Doanh số bán hàng: 5% doanh số bán hàng.

Tổng thu nhập: 10 - 15 triệu +++

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Chế độ phúc lợi khác: ốm đau, hiếu hỷ, đồng phục, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển

