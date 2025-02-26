Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần ADELA Building làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần ADELA Building
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
- Phường Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua tủ Smart Locker để kinh doanh
Đàm phán giá, chuẩn bị hợp đồng
Hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc
Chăm sóc khách hàng sau bán
Thời gian làm việc: 8h - 17h15 từ thứ 2 đến thứ 6 và hai thứ 7 cách tuần trong tháng.
8h - 17h15 từ thứ 2 đến thứ 6 và hai thứ 7 cách tuần trong tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam, sinh năm 1997 trở lên.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, sale thị trường.
Có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp.
Tại Công Ty Cổ Phần ADELA Building Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ giấc làm việc linh hoạt, tự chủ về thời gian và công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, thử thách, áp lực
Lương cứng: 5 - 10tr (deal theo năng lực) + hoa hồng + thưởng + phúc lợi
Lương theo doanh số:
Doanh số bán hàng: 5% doanh số bán hàng.
Tổng thu nhập: 10 - 15 triệu +++
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Chế độ phúc lợi khác: ốm đau, hiếu hỷ, đồng phục, du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ADELA Building
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
