Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TT16 Tam Đảo, phường 15, Quận 10

1. Lên kế hoạch kinh doanh (kênh Horeca)

- Nắm được các kiến thức về thông tin và cách ứng dụng sản phẩm.

- Chuẩn bị các giấy tờ liên quan sản phẩm, chính sách bán hàng, hợp đồng mua bán

2. Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

- Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng trong khu vực quản lý.

- Phân loại và xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.

- Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng .

3. Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

- Lên lịch trình gặp mặt khách hàng trong khu vực được phân công

- Giới thiệu đầy đủ thông tin Công ty, sản phẩm Công ty ; Giới thiệu chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi.

- Tư vấn những lợi ích khi mua hàng từ Công ty.

- Chốt đơn đặt hàng.

- Báo cáo doanh số bán hàng

4. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng

5. Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

- Kinh nghiệm: từ 1-2 năm vị trí kinh doanh, ưu tiên hiểu biết hoặc đam mê về ngành thức uống/ nguyên liệu pha chế.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, NV Pha Chế, Chăm sóc khách hàng...hoặc các ngành liên quan.

- BIẾT PHA CHẾ LÀ MỘT LỢI THẾ.

- Có nhiệt huyết, đam mê; Tác phong gọn gàng, lịch sự, ăn nói lưu loát và tạo thiện cảm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động về BHXH, nghỉ phép, nghỉ Tết, Lễ... khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng bình đẳng, được tham gia các sự kiện của nội bộ và bên ngoài

Có cơ hội học hỏi và lộ trình thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

