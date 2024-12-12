Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An
- Hồ Chí Minh:
- 4E Đường số 6, Khu Phố 4, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Gặp gỡ và tư vấn khách hàng
- Khảo sát hiện trường thực tế tại nhà máy hay khu vục sản xuất của Khách Hàng. Chào giá và lên phương án kỹ thuật phù hợp.
- Tham gia đầy đủ các khóa training.
- Mở rộng tệp khách hàng và chăm sóc khách hàng công ty giao phó.
- Theo dõi tình hình thanh toán và tình hình công nợ của từng hợp đồng dự án.
- Theo dõi tiến độ dự án triển khai (bao gồm đặt hàng, khảo sát, lắp đặt, nghiệm thu).
- Báo cáo với cấp trên trực tiếp về kết quả công việc sau khi gặp Khách hàng.
Nam/Nữ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động Hóa hoặc liên quan
Kinh nghiệm làm việc các nhà máy công nghiệp, cơ quan nhà nươc và sở ban ngành.
Ít nhất 1 - 2 năm ở vị trí công việc tương đương
Thành thạo tin học Văn phòng: Words, Excel, Powerpoint
Tiếng Anh: Đọc hiểu và soạn thảo tài liệu cơ bản, giao tiếp tốt là lợi thế.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An Thì Được Hưởng Những Gì
