Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Gặp gỡ và tư vấn khách hàng

- Khảo sát hiện trường thực tế tại nhà máy hay khu vục sản xuất của Khách Hàng. Chào giá và lên phương án kỹ thuật phù hợp.

- Tham gia đầy đủ các khóa training.

- Mở rộng tệp khách hàng và chăm sóc khách hàng công ty giao phó.

- Theo dõi tình hình thanh toán và tình hình công nợ của từng hợp đồng dự án.

- Theo dõi tiến độ dự án triển khai (bao gồm đặt hàng, khảo sát, lắp đặt, nghiệm thu).

- Báo cáo với cấp trên trực tiếp về kết quả công việc sau khi gặp Khách hàng.

Nam/Nữ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động Hóa hoặc liên quan

Kinh nghiệm làm việc các nhà máy công nghiệp, cơ quan nhà nươc và sở ban ngành.

Ít nhất 1 - 2 năm ở vị trí công việc tương đương

Thành thạo tin học Văn phòng: Words, Excel, Powerpoint

Tiếng Anh: Đọc hiểu và soạn thảo tài liệu cơ bản, giao tiếp tốt là lợi thế.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh