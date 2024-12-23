Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 99, QL1A, Tân Thới Nhất, Q12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Chịu trách nhiệm phát triển thị trường và kinh doanh các sản phẩm tủ lạnh thương mại, tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng và hoàn thành các mục tiêu về hiệu quả bán hàng.

2. Hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng các giải pháp và tư vấn sản phẩm tủ lạnh thương mại chuyên nghiệp, bao gồm lựa chọn sản phẩm, giới thiệu chức năng, lập kế hoạch bố trí, v.v.

3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thăm hỏi khách hàng thường xuyên, giải quyết kịp thời các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng, đồng thời nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

4. Thu thập thông tin thị trường, phân tích động lực của đối thủ cạnh tranh và đưa ra những đề xuất có giá trị cho việc điều chỉnh chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm của công ty.

5. Tham gia các hoạt động đào tạo, học tập cho đội ngũ bán hàng để không ngừng nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành marketing hoặc điện lạnh sẽ được ưu tiên.

2. Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng và ứng viên có kinh nghiệm bán tủ đông thương mại sẽ được ưu tiên.

3. Làm quen với quy trình bán hàng, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và nhận thức về dịch vụ khách hàng tốt.

4. Có khả năng phân tích và phát triển thị trường mạnh mẽ, đồng thời có thể độc lập xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng.

5. Yêu thích công việc bán hàng, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, có khả năng chịu được áp lực công việc lớn hơn.

Giới tính: Nam

Ưu tiên biết tiếng trung

Được Hưởng Những Quyền Lợi

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…);

- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ khám sức khỏe, du lịch hàng năm

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

