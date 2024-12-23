Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 51/1C Đường Số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của Công ty.
- Lập báo giá, hợp đồng, theo dõi tiến độ các đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng và thu tiền.
- Chăm sóc khách hàng cũ, đồng thời phát triển nguồn khách hàng mới
- Làm việc tại: 51/1c đường 18B, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân, HCM
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí sale, kinh doanh, bán hàng, tư vấn ,chăm sóc khách hàng,...
- Nam/Nữ - tuổi từ 25-32 tuổi, có ngoại hình là một lợi thế
- Chấp nhận đi thị trường khi có yêu cầu
- Nam/Nữ - tuổi từ 25-32 tuổi, có ngoại hình là một lợi thế
- Chấp nhận đi thị trường khi có yêu cầu
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar Thì Được Hưởng Những Gì
- LCB 7 - 8 triệu + Doanh số 1-3%, thu nhập trung bình 10 - 30 triệu.
- Hưởng mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Hưởng mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI