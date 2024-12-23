Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51/1C Đường Số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của Công ty.

- Lập báo giá, hợp đồng, theo dõi tiến độ các đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng và thu tiền.

- Chăm sóc khách hàng cũ, đồng thời phát triển nguồn khách hàng mới

- Làm việc tại: 51/1c đường 18B, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân, HCM

- Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí sale, kinh doanh, bán hàng, tư vấn ,chăm sóc khách hàng,...

- Nam/Nữ - tuổi từ 25-32 tuổi, có ngoại hình là một lợi thế

- Chấp nhận đi thị trường khi có yêu cầu

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB 7 - 8 triệu + Doanh số 1-3%, thu nhập trung bình 10 - 30 triệu.

- Hưởng mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar

