Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Rotoaccess VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Rotoaccess VN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 141 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Vị trí tuyển dụng : 3 người
Làm việc tại Quận 7
Khu vực TPHCM
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nữ
Tiêng anh giao tiếp
Kinh nghiệm 1 năm
Tại Công Ty TNHH Rotoaccess VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8 - 12 Triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rotoaccess VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
