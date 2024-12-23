Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Vận Tải Hàng Không Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 35 Triệu

Mức lương 6 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 35 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu mua hàng từ khách hàng qua các kênh: trực tiếp tại showroom, điện thoại, email, facebook, zalo…

- Phụ trách tư vấn cho khách hàng về thông tin sản phẩm dịch vụ, chính sách giá, chế độ khuyến mãi, hậu mãi,..

- Chốt sale và tạo đơn hàng;

- Chăm sóc chu đáo khách hàng sau bán hàng;

- Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc/ Trưởng bộ phận.

- Nam/nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng xe ô tô là một lợi thế;

- Yêu thích công việc Tư vấn bán hàng;

- Có kinh nghiệm bảo hiểm nhân thọ, bất động sản, marketing, am hiểu các kênh về quảng cáo online.

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô B2;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Có tính kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và teamwork.

*****

***** Quyền lợi khi gia nhập SATSCO:

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

-Lương cơ bản từ 6.000.000đ+ % hoa hồng cao (bán xe, nhà máy,ngân hàng, phụ kiện, bảo hiểm...) + thưởng + phụ cấp;

- Tăng lương định kỳ, đột xuất, Thưởng Lễ, Tết; KPIs; lương tháng 13,Thưởng lợi nhuận theo quý, hiệu quả kinh doanh;

- Cơ hội thăng tiến cao, không phân biệt độ tuổi, thâm niên;

- Phụ cấp cơm trưa; chi phí gửi xe;

- Nghỉ phép, ốm đau, thai sản có lương;

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty;

- Được cấp phát đồng phục theo yêu cầu công việc.

- Tài chính mạnh để luôn có được nguồn xe dồi dào, xe sẵn giao ngay, tất cả các dòng đang hot của thị trường như: Xpander, Xpander Cross, Attrage, Outlander, Pajero, Triton. Đặc biệt Mitsubishi mới vừa tung ra thị trường dòng xe XFORCElà dòng xe top 1 thị trường ô tôvới thiết kế kiểu dáng đẹp, mạnh mẽ, màu sắc lạ mắt độc quyền cùng với các tính năng siêu xịn, vượt trội mà giá lại vô cùng dễ chịu trong cùng phân khúc.

