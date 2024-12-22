Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các giải pháp thiết kế nội thất phù hợp.

Thực hiện các cuộc hẹn với khách hàng để trình bày ý tưởng thiết kế và báo giá.

Lập kế hoạch và quản lý dự án thiết kế nội thất, đảm bảo đúng tiến độ và ngân sách.

Làm việc với các nhà cung cấp để lựa chọn vật liệu và đồ nội thất chất lượng cao.

Giám sát quá trình thi công và lắp đặt nội thất, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Quản lý hồ sơ dự án, báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho quản lý.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về thiết kế nội thất là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.

Khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế (AutoCAD, SketchUp,...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin