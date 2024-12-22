Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các giải pháp thiết kế nội thất phù hợp.
Thực hiện các cuộc hẹn với khách hàng để trình bày ý tưởng thiết kế và báo giá.
Lập kế hoạch và quản lý dự án thiết kế nội thất, đảm bảo đúng tiến độ và ngân sách.
Làm việc với các nhà cung cấp để lựa chọn vật liệu và đồ nội thất chất lượng cao.
Giám sát quá trình thi công và lắp đặt nội thất, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Quản lý hồ sơ dự án, báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho quản lý.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về thiết kế nội thất là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.
Khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế (AutoCAD, SketchUp,...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 240 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job271655
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Đồng Nai Tây Ninh Bình Thuận Ninh Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 91 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Đồng Nai Tây Ninh Bình Thuận Ninh Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Duy Hảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 24 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Duy Hảo
12 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH BHNT SUN LIFE VIỆT NAM
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Khoa Lâm Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Khoa Lâm Group
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hóa ViNa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hóa ViNa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK TM DƯỢC MỸ PHẨM NK BEAUTY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XNK TM DƯỢC MỸ PHẨM NK BEAUTY VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Thiên Duyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty Thiên Duyên
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁI MÉP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁI MÉP
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm