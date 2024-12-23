Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhôm Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 78 Đường Số 1, Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Hiểu rõ tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

• Tổng hợp thông tin khách hàng.

• Chăm sóc, gọi tư vấn và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng được công ty bàn giao.

• Giải quyết khiếu nại khách hàng; vấn đề phát sinh báo giá,...

• Tìm kiếm khách hàng mới để giới thiệu và tư vấn các sản phẩm cửa nhôm kính.

• Phối hợp với Phòng Marketing để xây dựng tư liệu bán hàng và kịch bản chốt sale.

• Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến sales / chăm sóc khách hàng.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cần cù và cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Nhôm Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

• Liên hoan 1 tháng/lần. Hỗ trợ chi phí ăn trưa hàng ngày

• Thưởng quý/năm, thưởng thâm niên, thưởng thành tích, ngày lễ tết ...

• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhôm Hoàng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.