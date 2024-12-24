Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Giống Thủy Sản Thiên Long làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: - Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam, Huyện Thuận Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và giữ hệ thống khách hàng hiện có: tư vấn giới thiệu tôm giống, hỗ trợ kỹ thuật, thuốc xử lý ao tôm vs tôm giống,…

Phát triển Khách hàng nuôi tôm mới.

Phát triển thị trường mới.

Quan hệ tốt với Khác hàng.

Nắm bắt tất cả các khách hàng trong khu vực. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường (Diện tích, tình hình nuôi, cung cầu, cạnh tranh,…)

Thực hiện đúng và đầy đủ chính sách kinh doanh của tổng Công ty. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, khuyến mãi cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học nuôi trồng thủy sản hoặc các ngành có liên quan.

Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Có thái độ tích cực, quyết tâm và năng lực. Thường xuyên cập nhật kiến thức kinh doanh, kỹ thuật, thông tin thị trường…

Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận, có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Có tinh thần trách nhiệm kỹ năng làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội.

Có khả năng học hỏi nhanh, nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giống Thủy Sản Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ tốt, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Thưởng hiệu quả kinh doanh và tăng lương hằng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giống Thủy Sản Thiên Long

