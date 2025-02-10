Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận:

- Ninh Thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và thực hiện các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Chất thải nguy hại.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực CTNH.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng về việc thu gom, xử lý CTNH.
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới, gia tăng doanh số.
- Phối hợp với Đội thu gom tổ chức thực hiện hợp đồng CTNH.
- Lập kế hoạch và theo dõi khách hàng.
- Lập các báo cáo khi có yêu cầu.
- Phối hợp và hỗ trợ các Phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện công việc quản lý CTNH.
- Hỗ trợ cho kế toán trong công việc thực hiện hồ sơ thanh toán, thu hồi công nợ của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực maketing hoặc sales (Ưu tiên ứng viên trong ngành môi trường)
- Có kinh nghiệm và bằng cấp công nghệ sinh học.
- Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc..
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, hòa đồng, gắn bó lâu dài với công ty.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.
- Được tập huấn, đào tạo liên tục về chuyên môn và theo yêu cầu công việc cho những ứng viên chưa có kinh nghiệm.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
- Thưởng lễ, tết, doanh số, các chính sách khác.. theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10E Hồ Xuân Hương, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

