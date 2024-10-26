Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Bình Phục, Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng

Triển khai đơn đặt hàng của khách hàng tại nhà máy

Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng của hàng mẫu trước khi gửi cho khách

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc xuất đơn hàng đúng thời hạn

Theo dõi tình hình sản xuất và nguyên phụ liệu

Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng để làm việc với nhà máy

Theo dõi thanh toán và cập nhật chứng từ

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học có chuyên ngành liên quan;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên ngành Lều bạt du lịch;

Tiếng Anh giao tiếp tốt;

Thành thạo vi tính văn phòng

Có kỹ năng đàm phán và giao tiếp;

Tại CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa, tiền xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, ăn trưa...

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ, phép năm theo quy định công ty

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin