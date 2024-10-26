Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Bình Phục, Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng
Triển khai đơn đặt hàng của khách hàng tại nhà máy
Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng của hàng mẫu trước khi gửi cho khách
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc xuất đơn hàng đúng thời hạn
Theo dõi tình hình sản xuất và nguyên phụ liệu
Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng để làm việc với nhà máy
Theo dõi thanh toán và cập nhật chứng từ
Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học có chuyên ngành liên quan;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên ngành Lều bạt du lịch;
Tiếng Anh giao tiếp tốt;
Thành thạo vi tính văn phòng
Có kỹ năng đàm phán và giao tiếp;

Tại CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa, tiền xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, ăn trưa...
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ, phép năm theo quy định công ty
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR

CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B/B1 Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

