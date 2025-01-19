Tuyển Nhân viên kinh doanh VIETTEL CÀ MAU- CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Cà Mau thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: BHXH, BHYT theo quy định của Tập đoàn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tiếp xúc, tư vấn, tiếp nhận yêu cầu khách hàng;

Xây dựng giải pháp kỹ thuật dựa trên yêu cầu của khách hàng;

Đề xuất giải pháp thực hiện;

Triển khai, vận hành và xử lý sự cố cho khách hàng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ; dưới 28 tuổi; Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên

Trình độ: Đại học chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Lý lịch, quan hệ gia đình tốt; Phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự.

Có ngoại hình ưa nhìn; Có kỹ năng giao tiếp tốt; thái độ làm việc chuyên nghiệp.

HỒ SƠ BAO GỒM:

Đơn xin việc.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; giấy khai sinh; CCCD/ Hộ khẩu photo có công chứng.

Giấy khám sức khỏe (6 tháng gần nhất).

Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ liên quan.

04 ảnh 3x4 mới nhất.

Lưu ý:

- Viettel không thu bất kỳ khoản phí nào của ứng viên khi nộp hồ sơ tham gia dự tuyển

- Không hoàn trả hồ sơ khi không trúng tuyển.

Tại VIETTEL CÀ MAU- CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 12 triệu VND trở lên

Lương cứng: Trên 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETTEL CÀ MAU- CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

