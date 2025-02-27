Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cà Mau:
- Khu vực Mekong, Thành phố Cà Mau
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
· Thu thập, phân tích thông tin về thị trường.
· Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng.
· Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ gian hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ.
· Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
· Thực hện chế độ báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Sales, Trưởng phòng Sales.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· 1 năm làm việc ở các vị trí trí quan hệ khách hàng, nhân viên kinh doanh.
· Kỹ năng lập kế hoạch.
· Kỹ năng quản lý thời gian
· Kỹ năng giải quyết vấn đề
· Kỹ năng làm việc nhóm.
· Tận tâm, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
· Thưởng cuối năm theo lợi nhuận, mức lương hấp dẫn.
· Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
· Phụ cấp tiền cơm trưa : 25.000 đồng/ngày, phụ cấp điện thoại :100.000 đồng.
· Đánh giá lên lương theo năng lực hàng năm.
· Được du lịch, khám sức khỏe định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
