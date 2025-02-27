Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cà Mau: - Khu vực Mekong, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

· Thu thập, phân tích thông tin về thị trường.

· Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng.

· Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ gian hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ.

· Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

· Thực hện chế độ báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Sales, Trưởng phòng Sales.

Yêu Cầu Công Việc

· 1 năm làm việc ở các vị trí trí quan hệ khách hàng, nhân viên kinh doanh.

· Kỹ năng lập kế hoạch.

· Kỹ năng quản lý thời gian

· Kỹ năng giải quyết vấn đề

· Kỹ năng làm việc nhóm.

· Tận tâm, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Thưởng cuối năm theo lợi nhuận, mức lương hấp dẫn.

· Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

· Phụ cấp tiền cơm trưa : 25.000 đồng/ngày, phụ cấp điện thoại :100.000 đồng.

· Đánh giá lên lương theo năng lực hàng năm.

· Được du lịch, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

