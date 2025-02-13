Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - 21 Lô TT4 - KD - 20 - 02, Văn Cao, khu đô thị Ecorivers, P Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương - Số 11 đường 8, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, HCM - SN H11, Đường N5, KDC Phú Hồng Thịnh, Khu phố Phước Bình B, P Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương - B406 đường số 08, Khu đô thị Lavilla City, phường 6, Tân An, Long An - Cao Lỗ, Khu Licogi, khóm 6, phường 1, Cà Mau - Lô 7+8 đường N - 6, Kp Bình Dương, P. Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận và báo cáo khiếu nại của khách hàng;

Gọi điện, giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm theo data công ty cung cấp (Làm việc trên data khách hàng thường xuyên, khách hàng cũ);

Theo dõi lưu trữ hồ sơ, tài liệu của phòng kinh doanh;

Làm báo cáo và thực hiện các công việc của phòng kinh doanh theo sự chỉ đạo của quản lý;

Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý.

Nữ 1992 – 200x;

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, có khả năng lắng nghe, thuyết phục/đàm phán;

Tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn;

Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn, các vấn đề phát sinh;

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Đặc biệt là excel;

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên kinh nghiệm 6 tháng trở lên về Tư vấn, bán hàng nhà thuốc;

Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương của bạn : Lương cơ bản + phụ cấp cố định 10.5tr (Thưởng KPI Theo năng lực) Thưởng doanh số tháng, thưởng nóng theo tuần Tổng Lương từ 15tr -25tr

Thưởng quý : 3.000.000 đồng/quý.

Thưởng Tết ta : Từ 2.5 đến 3 tháng lương cơ bản theo tình hình hoạt động của công ty

Công việc làm tại văn phòng không di chuyển thị trường.

Lộ trình công việc rõ ràng, được đào tạo định kỳ trong quá trình làm việc

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công việc ổn định có nhiều cơ hội thăng tiến và mở rộng phạm vi hiểu biết trong lĩnh vực

Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nâng cao tinh thần.

Nhiều chế độ theo quy định của Luật Lao Động, các chế độ theo quy chế của Công ty như: Phép năm, du lịch, thưởng ngày lễ, thưởng tết sinh nhật,..

