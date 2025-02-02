Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cà Mau:

- Công tác phí theo quy định của công ty

- Được đào tạo chuyên nghiệp 2 tháng đầu tiên.

- Làm việc thời gian linh động 8 tiếng/1 ngày,

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.

- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.

- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc., Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phát triển thị trường kinh doanh thực phẩm của Five Star
- Chăm sóc các cửa hàng thực phẩm của hệ thống hiện có.
- Tìm khách hàng cho cửa hàng mới.
- Tìm hiểu thị trường ở những khu vực được giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành.
TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC
- Có kinh nghiệm về kinh doanh thị trường.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có thể làm việc linh động, không ngại di chuyển.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

