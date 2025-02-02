Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: - Công tác phí theo quy định của công ty - Được đào tạo chuyên nghiệp 2 tháng đầu tiên. - Làm việc thời gian linh động 8 tiếng/1 ngày, - Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc. - Khám bệnh định kì theo quy định công ty. - Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định. - Xét duyệt tăng lương hàng năm. - Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương. - Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc., Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phát triển thị trường kinh doanh thực phẩm của Five Star

- Chăm sóc các cửa hàng thực phẩm của hệ thống hiện có.

- Tìm khách hàng cho cửa hàng mới.

- Tìm hiểu thị trường ở những khu vực được giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành.

TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC

- Có kinh nghiệm về kinh doanh thị trường.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có thể làm việc linh động, không ngại di chuyển.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin