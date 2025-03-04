Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ontime Logistic làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên là 1 lợi thế

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung,...) tốt là 1 lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương cạnh tranh: Lương cứng (6-15tr) + Lương kinh doanh + Thưởng bonus + Phụ cấp ăn trưa

- Được đào tạo và định hướng phát triển sự nghiệp

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, xét tăng lương 2 lần/năm

- Được tham gia du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

