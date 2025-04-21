Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Việt Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thương lượng giá cả.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng, quảng bá sản phẩm.

Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng, tình hình thị trường.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.Ưu tiên biết Tiếng Trung

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng .

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Việt Long Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Việt Long

