Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - số 3 Lê Thánh Tông, Phường Gia Viên,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm đối tác (freight forwarding) nước ngoài, giới thiệu và chào bán tất cả các dịch vụ Logistics mà Glotrans cung cấp.

- Đàm phán với khách hàng, quản lý các đơn hàng, bao gồm cả trong nước và nước ngoài, các lô hàng bằng đường hàng không / đường biển / thủ tục hải quan / trucking...

- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng.

- Chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.

- Tuổi từ 20 đến 40

- Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng thuộc chuyên ngành kinh tế, marketing, thương mại, ngoại thương, hàng hải...

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế, logistics, hoặc có mối quan hệ tốt với các công ty xuất nhập khẩu và hãng tàu. Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, nghiêm túc học hỏi và gắn bó lâu dài với công ty.

- Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

- Yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc, có tính kiên trì, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

- Sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Anh.

- Am hiểu các dịch vụ ngoại thương và tiếp vận (Incoterm 2000, UCP500)...

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ cùng tổ, đội, nhóm, có sức khỏe tốt, trung thực trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ và lương theo doanh số.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ việc riêng, nghỉ phép năm, thưởng, trợ cấp... thực hiện theo đúng bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam ban hành.

- Được tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến.

- Có cơ hội đi công tác, giao lưu học hỏi đối tác ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

