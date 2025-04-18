Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA TIẾN ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA TIẾN ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA TIẾN ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng: Duy trì, chăm sóc mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu, gia tăng và phát triển mạng lưới khách hàng mới qua đa kênh, …
Tư vấn và bán hàng: Giới thiệu sản phẩm và chính sách bán đến khách hàng, ký hợp đồng và chốt deal với khách hàng, …
Quản lý hợp đồng và đơn hàng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai hợp đồng và giao hàng đúng tiến độ, theo dõi và kết hợp với kế toán bán hàng để đôn đốc khách hàng thanh toán, …
Hoàn thành các báo cáo kinh doanh định kỳ đúng tiến độ, cùng trưởng phòng kinh doanh và các cấp lãnh đạo thu thập, phân tích thông tin thị trường tại địa bàn. Báo cáo tiến độ kinh doanh trung thực đến cấp quản lý cao hơn.
Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên, ưu tiên các bằng cấp ở lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành nhôm kính, xây dựng là một lợi thế.
Kỹ năng:
Có mong muốn gắn bó lâu dài ổn định với công ty

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA TIẾN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 đồng + thưởng hoa hồng kinh doanh cao
Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật …..
Tham gia BHXH, 12 ngày phép/năm.
Ngày nghỉ: theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
Data khách hàng tiềm năng lớn, được giao khách hàng, có doanh số ngay
Được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA TIẾN ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số NT1.35 khu đô thị Vinhomes Marina, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

