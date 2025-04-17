Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Phụ trách quản lý và phát triển kinh doanh các sản phẩm xổ số điện toán khu vực Hải phòng và thị trường kiêm nhiệm.

Khảo sát, hỗ trợ chăm sóc và thúc đẩy doanh thu bán hàng tại các điểm bán hàng.

Phối hợp với đối tác triển khai mở rộng thị trường và các chương trình bán hàng.

Làm việc với đại lý, điểm bán hàng nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy doanh số.

Cập nhật, phân tích và báo cáo tình hình kinh doanh khu vực.

Cập nhật thay thế trang thiết bị theo cho điểm bán hàng theo yêu cầu của công ty.

Xử lý, sự cố các dịch vụ cho điểm bán hàng.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tại khu vực Hải Phòng.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học.

Kinh nghiệm từ 1 năm đối với các công việc liên quan đến kinh doanhhoặc kỹ thuật.

Am hiểu đặc tính vùng miền, khu vực địa lý và thị trường.

Khả năng nắm bắt và tiếp thu nhanh đối với các sản phẩm.

Tin học văn phòng thành thạo và giao tiếp tốt.

Sẵn sàng đi công tác và thử thách trong môi trường mới.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin