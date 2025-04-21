Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- BH 03 – 16, đường Manhattan 10, Vinhomes Imperia Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Thực hiện chỉ tiêu doanh thu.
Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng từ nguồn Marketing và nguồn do quản lý phân giao.
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng cá nhân từ nguồn tự tìm kiếm và học viên cũ giới thiệu.
2. Thực hiện các công việc sau bán hàng:
Lập phiếu thu, chi và thu tiền của học viên.
Sắp xếp xếp lớp cho học viên và thông báo khai giảng với các lớp học được phân giao.
Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ tại quầy lễ tân theo Tiêu chuẩn của phòng Dịch vụ khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/Nữ từ 21- 30 tuổi.
2. Phẩm chất/ Thái độ:
- Yêu thích kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Trung thực, trách nhiệm, chủ động.
- Chăm chỉ, cầu tiến, có động lực kiếm tiền mạnh mẽ.
3. Trình độ/ Kiến thức:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
4. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp.
4. Kỹ năng:
5. Thiết bị làm việc: Có laptop cá nhân.
5. Thiết bị làm việc:

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc
- Phong cách làm việc No Boss – Staff, được tự tin – tự chủ và tự trọng trong công việc.
- Không chỉ hoàn thành công việc mà còn hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp.
- Tại Pasal: “Khách hàng là những người bạn, đồng nghiệp là những người anh em”. Nơi bạn sẽ tìm ra tiếng nói và niềm đam mê cháy bỏng của bản thân, Pasal sẽ là ngôi nhà thứ 2 của bạn.
2. Thu nhập & chính sách đãi ngộ
2.1. Thu nhập hấp dẫn:
- Thu nhập gồm: Thu nhập gồm: Lương cơ bản (6 – 8 triệu) + Hoa hồng (3,5 – 10%) + Thưởng thi đua (Theo trung tâm/phòng kinh doanh).
- Lương cơ bản linh hoạt, tăng tự động theo kết quả, không chờ kỳ xét. Hoa hồng cao gấp 1.5 – 2 lần thị trường. Chính sách lương hấp dẫn, công bằng, tạo động lực.
- Trung bình từ 10 – 20 triệu VNĐ/tháng. Có tháng cao điểm lên đến 50 triệu/ tháng. Không giới hạn thu nhập.
2.2. Chính sách phúc lợi đầy đủ:
- Đảm bảo chế độ BHXH, nghỉ phép năm, thưởng lễ, Tết, sinh nhật.
- Chính sách phúc lợi rõ ràng, minh bạch, công bằng và cạnh tranh.
- Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 …)
- Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết, event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật, Noel,…), du lịch, team building của công ty.
2.3. Đào tạo và phát triển:
- Đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng, lập kế hoạch công việc.
- Đào tạo thường xuyên, gắn liền với thực tế công việc.
- Tặng học bổng các khóa học tiếng Anh tại Pasal theo chính sách.
2.4. Cơ hội thăng tiến rõ ràng:
- Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, được làm giàu và mở rộng công việc.
- Cơ hội phát triển lâu dài: Partnership, Ownership.
2.5. Môi trường làm việc chuyên nghiệp:
- Chia sẻ chung tầm nhìn, mục đích, chí hướng.
- Mỗi thành viên đều quan trọng, được tôn trọng và ghi nhận.
- Môi trường hòa đồng, cởi mở, thân thiện.
2.6. Văn hóa 6T:
- Đối xử chân thành, xây dựng niềm tin giữa các thành viên.
- Tôn trọng con người, ghi nhận và tôn vinh đóng góp của mỗi cá nhân.
2.7. Cơ hội phát triển toàn diện:
- Tạo mọi điều kiện để học hỏi và trưởng thành.
- Trao quyền tự chủ trong công việc, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
- Không chỉ hoàn thành công việc mà còn phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Head Office Số 2, Ngõ 54 Phỗ Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

