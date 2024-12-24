Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Chào đón khách hàng
- Giới thiệu và tư vấn bán hàng tại cửa hàng
- Sắp xếp hàng hóa trên kệ
- Kiểm kê hàng hoá sản phẩm liên tục.
- Hỗ trợ khi khách hàng cần
- Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên
* Làm tại các cửa hàng thuộc Thương xá Tax
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng vi tính văn phòng Word, Excel,... phục vụ công tác được giao.
- Kỹ năng kỹ thuật: Sử dụng phần mềm AX, máy Sumi, máy cà thẻ ngân hàng (sẽ được đào tạo trong quá trình thử việc).
- Kỹ năng giao tiếp: trung thực, vui vẻ, thân thiện
Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bình quân: 7 - 9 triệu/tháng.
- Được nghỉ ca 01 ngày/tuần.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Thưởng 30/4, 01/5, 02/9, Tết Dương lịch, sinh nhật bản thân, sinh nhật Tổng Công ty...
- Xét nâng lương chế độ theo niên hạn.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, và các khoản phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
