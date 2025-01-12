Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00 Chiều nghỉ., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn, chào bán các sản phẩm;

- Duy trì và phát triển khách hàng tiềm năng dựa trên danh sách khách hàng có sẵn;

- Tìm kiếm khách hàng mới, lên lịch gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với khách hàng;

- Phối hợp cùng Phòng TC-KT chốt và thu hồi công nợ;

- Xây dựng các giải pháp, chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm tại thị trường, khu vực được phân công;

- Chăm sóc, luôn lắng nghe, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, giám đốc;

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển NỮ (không nhận NAM) : độ tuổi từ 20 – 30 tuổi

- Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh,...

- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả.

- Nhanh nhẹn, không ngại việc khó, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh bán hàng B2B, telesales...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN

