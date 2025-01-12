Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 00 Chiều nghỉ., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn, chào bán các sản phẩm;
- Duy trì và phát triển khách hàng tiềm năng dựa trên danh sách khách hàng có sẵn;
- Tìm kiếm khách hàng mới, lên lịch gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với khách hàng;
- Phối hợp cùng Phòng TC-KT chốt và thu hồi công nợ;
- Xây dựng các giải pháp, chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm tại thị trường, khu vực được phân công;
- Chăm sóc, luôn lắng nghe, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, giám đốc;

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển NỮ (không nhận NAM) : độ tuổi từ 20 – 30 tuổi
- Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm trở lên
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh,...
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả.
- Nhanh nhẹn, không ngại việc khó, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh bán hàng B2B, telesales...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG SÁNG TẠO SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

