Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH KIAN HO Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 100, Đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Visit potential customers daily and develop new customers.

• Drive own sales and generate profit for the Company on its bearings, seals and all other products.

• Handle and monitor OEM projects.

• Thăm hỏi khách hàng tiềm năng hàng ngày và phát triển khách hàng mới.

• Thúc đẩy doanh số bán hàng cá nhân, tạo ra lợi nhuận cho Công ty từ các sản phẩm vòng bi & phớt và các sản phảm khác.

• Xử lý và giám sát các dự án OEM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• At least 3 years' experience in sales related to bearings, seals or mechanical products.

• Must be able to speak and write in English.

• Must have knowledge in mechanical engineering or knowledge in bearings or machine.

• Priority given to candidates with experience.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng liên quan đến vòng bi, phớt hoặc sản phẩm cơ khí.

• Phải có khả năng nói và viết bằng tiếng Anh.

• Phải có kiến thức về cơ khí hoặc kiến thức về vòng bi, máy móc.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Salary range: Negotiable + Commission depending on experience.

