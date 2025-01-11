Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mita Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 135/33 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận database tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty

- Cập nhật kịp thời trên hệ thống: thông tin khách hàng, tình trạng tư vấn, báo cáo doanh thu định kỳ.

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh khi tư vấn khách hàng

- Gửi báo cáo công việc lên cấp trên theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 tháng ở mảng Telesale/ Bán hàng qua điện thoại/Trực tổng đài/ Tư vấn viên...

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học ngành Marketing , Kinh doanh , …

- Giọng nói lưu loát, rõ ràng, nhẹ nhàng, dễ nghe

- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản

Tại Công Ty TNHH Mita Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 7 triệu + phụ cấp + hoa hồng doanh thu, tổng thu nhập trung bình từ 7,000,000 - 12,000,000.

- Thưởng + BHXH BHYT đầy đủ theo chế độ

- Môi trường trẻ, năng động, tự do thể hiện bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mita Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin