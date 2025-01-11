Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mita Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Mita Group
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 135/33 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Tiếp nhận database tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty
- Cập nhật kịp thời trên hệ thống: thông tin khách hàng, tình trạng tư vấn, báo cáo doanh thu định kỳ.
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh khi tư vấn khách hàng
- Gửi báo cáo công việc lên cấp trên theo yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 tháng ở mảng Telesale/ Bán hàng qua điện thoại/Trực tổng đài/ Tư vấn viên...
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học ngành Marketing , Kinh doanh , …
- Giọng nói lưu loát, rõ ràng, nhẹ nhàng, dễ nghe
- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học ngành Marketing , Kinh doanh , …
- Giọng nói lưu loát, rõ ràng, nhẹ nhàng, dễ nghe
- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản
Tại Công Ty TNHH Mita Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 7 triệu + phụ cấp + hoa hồng doanh thu, tổng thu nhập trung bình từ 7,000,000 - 12,000,000.
- Thưởng + BHXH BHYT đầy đủ theo chế độ
- Môi trường trẻ, năng động, tự do thể hiện bản thân
- Thưởng + BHXH BHYT đầy đủ theo chế độ
- Môi trường trẻ, năng động, tự do thể hiện bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mita Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI