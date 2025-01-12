Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 20 đường số 11, KDC Cityland, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kinh doanh phần mềm Y tế: Phần mềm quản lý bệnh viện EHIS, phần mềm quản lý phòng khám, phần mềm quản lý nhà thuốc, phần mềm quản lý viện dưỡng lão và thiết bị công nghệ thông tin……..
Liên hệ khách hàng:lên hợp đồng, hồ sơ thanh toán, trao đổi thủ tục quy trình đấu thầu….
Thực hiện và chuẩn bị các thủ tục, chứng từ cần thiết cho mục đích đấu thầu.
Tìm kiếm khách hàng mới
Cập nhật thông tin văn bản pháp luật liên quan đến đấu thầu
Hỗ trợ các công việc khác của phòng kinh Doanh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và ban lãnh đạo của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Nữ.
Thành thạo vi tính, office.
Bạn sẽ có lợi thế hơn nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh Doanh và CNTT là một lợi thế.
Tư duy tốt, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Sẵn sàng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp nhóm.

Tại Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận - tùy vào năng lực của ứng viên, mức hoa hồng tùy thuộc theo sản phẩm/dịch vụ.
Lương thưởng tháng 13, thưởng doanh thu và các ngày Lễ Tết theo luật Lao Động.
Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHYT, BHXH,...
Chế độ nghỉ Lễ, Tết, thai sản, ....
Du lịch công ty, teambuilding hằng năm
Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, tại địa chỉ: 20 đường số 11, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm nếu chưa có kinh nghiệm.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân

Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 340/38, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

