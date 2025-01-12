Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM & DV Song Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 đường số 11, KDC Cityland, phường 10,Hồ Chí Minh

Kinh doanh phần mềm Y tế: Phần mềm quản lý bệnh viện EHIS, phần mềm quản lý phòng khám, phần mềm quản lý nhà thuốc, phần mềm quản lý viện dưỡng lão và thiết bị công nghệ thông tin……..

Liên hệ khách hàng:lên hợp đồng, hồ sơ thanh toán, trao đổi thủ tục quy trình đấu thầu….

Thực hiện và chuẩn bị các thủ tục, chứng từ cần thiết cho mục đích đấu thầu.

Tìm kiếm khách hàng mới

Cập nhật thông tin văn bản pháp luật liên quan đến đấu thầu

Hỗ trợ các công việc khác của phòng kinh Doanh

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và ban lãnh đạo của công ty.

Nam - Nữ.

Thành thạo vi tính, office.

Bạn sẽ có lợi thế hơn nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh Doanh và CNTT là một lợi thế.

Tư duy tốt, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Sẵn sàng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp nhóm.

Lương cơ bản thỏa thuận - tùy vào năng lực của ứng viên, mức hoa hồng tùy thuộc theo sản phẩm/dịch vụ.

Lương thưởng tháng 13, thưởng doanh thu và các ngày Lễ Tết theo luật Lao Động.

Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHYT, BHXH,...

Chế độ nghỉ Lễ, Tết, thai sản, ....

Du lịch công ty, teambuilding hằng năm

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, tại địa chỉ: 20 đường số 11, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm nếu chưa có kinh nghiệm.

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.

