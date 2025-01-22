Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TP. Hồ Chí Minh

- 47 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mua hàng
- Mua hàng theo yêu cầu của các phòng ban và đảm bảo tồn kho tối thiểu.
- Điều phối xe mua hàng.
- Theo dõi tình trạng đơn hàng và hàng hóa sau khi đặt hàng.
- Đối chiếu công nợ, chiết khấu, xử lý khiếu nại, ... với nhà cung cấp và bàn giao đầy đủ chứng từ cho bộ phận kế toán.
- Tìm kiếm nhà cung cấp mới, đánh giá và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp cũ.
Bán hàng
- Hoạch định, triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Hỗ trợ phòng kinh doanh hỏi hàng, báo giá, bổ sung các giấy tờ chứng chỉ, ... gặp gỡ khách hàng (nếu có).
- Tiếp cận, kết nối các khách hàng dự án.
- Xử lý các đơn hàng, thu hồi công nợ do trưởng phòng giao xuống.
- Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình chăm sóc khách hàng và các vấn đề phát sinh (nếu có).
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên nhằm đạt mục tiêu chung của công ty.
Nhân sự
- Đôn đốc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu.
- Quan tâm đời sống nhân viên kinh doanh, tiếp thu ý kiến đóng góp, động viên, thăm hỏi kịp thời.
- Đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt, nhằm giúp từng nhân viên nắm được mọi thông điệp của ban giám đốc và ngược lại.
*Có thể lựa chọn làm ở 1 trong 2 chi nhánh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 24 - 35 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế.
- Kinh nghiệm mua hàng/bán hàng tối thiểu 2 năm.
- Có kỹ năng quản lý nhân sự.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng thương lượng đàm phán.
- Có tư duy giải quyết vấn đề.
- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Có kiến thức ngành thép và xây dựng là một lợi thế.
- Nhanh nhẹn, cầu tiến, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 15.000.000 - 20.000.000.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Được đào tạo nội bộ và cử đi học nâng cao năng lực.
- Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quốc lộ 13, Khu phố 3, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

