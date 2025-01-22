Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP. Hồ Chí Minh - 47 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mua hàng

- Mua hàng theo yêu cầu của các phòng ban và đảm bảo tồn kho tối thiểu.

- Điều phối xe mua hàng.

- Theo dõi tình trạng đơn hàng và hàng hóa sau khi đặt hàng.

- Đối chiếu công nợ, chiết khấu, xử lý khiếu nại, ... với nhà cung cấp và bàn giao đầy đủ chứng từ cho bộ phận kế toán.

- Tìm kiếm nhà cung cấp mới, đánh giá và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp cũ.

Bán hàng

- Hoạch định, triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Hỗ trợ phòng kinh doanh hỏi hàng, báo giá, bổ sung các giấy tờ chứng chỉ, ... gặp gỡ khách hàng (nếu có).

- Tiếp cận, kết nối các khách hàng dự án.

- Xử lý các đơn hàng, thu hồi công nợ do trưởng phòng giao xuống.

- Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình chăm sóc khách hàng và các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên nhằm đạt mục tiêu chung của công ty.

Nhân sự

- Đôn đốc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu.

- Quan tâm đời sống nhân viên kinh doanh, tiếp thu ý kiến đóng góp, động viên, thăm hỏi kịp thời.

- Đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt, nhằm giúp từng nhân viên nắm được mọi thông điệp của ban giám đốc và ngược lại.

*Có thể lựa chọn làm ở 1 trong 2 chi nhánh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 24 - 35 tuổi.

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế.

- Kinh nghiệm mua hàng/bán hàng tối thiểu 2 năm.

- Có kỹ năng quản lý nhân sự.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng thương lượng đàm phán.

- Có tư duy giải quyết vấn đề.

- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

- Có kiến thức ngành thép và xây dựng là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, cầu tiến, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 15.000.000 - 20.000.000.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Được đào tạo nội bộ và cử đi học nâng cao năng lực.

- Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

