Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gym One làm việc tại Điện Biên thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Gym One
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Điện Biên:
- 247 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Tư vấn các gói tập cho khách hàng.
- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân mỗi tháng
- Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 7 (9h sáng - 18h), nghỉ trưa 1 tiếng, nghỉ chủ nhật
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình ưa nhìn
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Sale Gym
- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và bán hàng
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết phục tốt
- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
Tại Công Ty TNHH Gym One Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cao: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng…
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Được tập luyện miễn phí tại Trung tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gym One
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
