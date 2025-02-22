Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gym One làm việc tại Điện Biên thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 247 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tư vấn các gói tập cho khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân mỗi tháng

- Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 7 (9h sáng - 18h), nghỉ trưa 1 tiếng, nghỉ chủ nhật

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Sale Gym

- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và bán hàng

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết phục tốt

- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Tại Công Ty TNHH Gym One Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng…

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Được tập luyện miễn phí tại Trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gym One

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin