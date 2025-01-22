Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam
- Điện Biên:
- 95 Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị, xử lý và nộp hồ sơ định cư Úc dưới sự giám sát và hướng dẫn của Đại diện Di trú được Úc cấp phép:
- Phối hợp, tư vấn và chốt các khách hàng tiềm năng qua các kênh thông tin của công ty
- Liên hệ với khách hàng (email/ chat) để thu thập thông tin và tài liệu.
- Phối hợp với người quản lý hồ sơ và các chuyên viên khác để xử lý hồ sơ cho khách hàng.
- Soạn thảo văn bản, chỉnh sửa văn bản, điền form, viết thư giải trình và hoàn tất bộ hồ sơ.
- Xử lý hồ sơ xin visa định cư
- Follow up và hỗ trợ khách hàng trong việc đóng tiền dịch vụ
- Phối hợp bàn giao hồ sơ qua team xử lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng soạn thảo văn bản và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, cầu tiến, chịu được áp lực và chịu khó học hỏi.
- Mong muốn làm việc ổn định, lâu dài với công ty.
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ BHXH/BHYT/BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên.
- Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, chuyên nghiệp.
- Cơ hội đào tạo chuyên sâu và thăng tiến.
- Thưởng theo các chương trình thi đua của công ty.
- Được du lịch, nghỉ dưỡng cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam
