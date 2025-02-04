Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 1, Park 7, KĐT Times City, 458 Minh Khai,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
-Hỏi thăm sức khỏe, giải thích về các bệnh lý người già thường gặp
-Tư vấn các phương pháp trị liệu tốt nhất
-Tư vấn về hiệu quả trị liệu của thiết bị
-Hỗ trợ Quản lý các công việc khác
Nhân viên sẽ được đào tạo, công việc đơn giản ngay cả với người chưa có kinh nghiệm hay chuyên ngành Y Dược
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 20-40 tuổi
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Có khả năng xử lí tình huống
- Ngoại hình ưa nhìn
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Có khả năng xử lí tình huống
- Ngoại hình ưa nhìn
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương nhận đủ hằng tháng, không phụ thuộc vào doanh số.
Lương cứng: 12 – 16 triệu
Hưởng hoa hồng theo năng lực (trao đổi khi trở thành nhân viên chính thức)
Thưởng cuối năm từ 1 – 5 tháng lương
Được phụ cấp tiền xăng xe, tiền gửi xe
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc của Nhật Bản, thân thiện, lành mạnh, ổn định, có tương lai phát triển lâu dài.
Lương cứng: 12 – 16 triệu
Hưởng hoa hồng theo năng lực (trao đổi khi trở thành nhân viên chính thức)
Thưởng cuối năm từ 1 – 5 tháng lương
Được phụ cấp tiền xăng xe, tiền gửi xe
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc của Nhật Bản, thân thiện, lành mạnh, ổn định, có tương lai phát triển lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI