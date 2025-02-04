Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1, Park 7, KĐT Times City, 458 Minh Khai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

-Hỏi thăm sức khỏe, giải thích về các bệnh lý người già thường gặp

-Tư vấn các phương pháp trị liệu tốt nhất

-Tư vấn về hiệu quả trị liệu của thiết bị

-Hỗ trợ Quản lý các công việc khác

Nhân viên sẽ được đào tạo, công việc đơn giản ngay cả với người chưa có kinh nghiệm hay chuyên ngành Y Dược

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 20-40 tuổi

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

- Có khả năng xử lí tình huống

- Ngoại hình ưa nhìn

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương nhận đủ hằng tháng, không phụ thuộc vào doanh số.

Lương cứng: 12 – 16 triệu

Hưởng hoa hồng theo năng lực (trao đổi khi trở thành nhân viên chính thức)

Thưởng cuối năm từ 1 – 5 tháng lương

Được phụ cấp tiền xăng xe, tiền gửi xe

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc của Nhật Bản, thân thiện, lành mạnh, ổn định, có tương lai phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin