Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 24

- TT12C, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Bán hàng thiết bị đo lường - thử nghiệm phòng QC/QA.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng từ xa qua diện thoại.
Đào tạo vận hành thiết bị đo lường.
Tư vấn dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing, cơ khí, điện, điện tử, điện công nghiệp…
Kiến thức tin học căn học căn bản và sử dụng máy văn phòng thành thạo. Có thể đi làm ngay
Ưu tiên:
Ưu tiên ứng viên đã từng tiếp xúc với lĩnh vực ngành đo lường, máy 2D,3D, thiết bị công nghiệp…
Tiếng anh căn bản
Biết lái xe ô tô là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15 triệu / tháng + Hoa hồng. Tuỳ thuộc vào năng lực.
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Có cơ hội được tiếp xúc với ngành kỹ thuật công nghệ cao, đối tác quốc tế.
Có cơ hội được cử đi nước ngoài đào tạo chuyên môn.
Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 48, Đường Lý Thường Kiệt, Tổ dân phố 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

