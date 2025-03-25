Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3R VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Green Bay Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quảng bá sản phẩm của công ty, thu hút khách hàng

Chịu trách nhiệm kinh doanh sản phẩm du lịch cho đối tượng khách lẻ, khách đoàn và tổ chức sự kiện.

Lập kế hoạch doanh số hàng tháng.

Tìm hiểu và xây dựng sản phẩm chiến lược (khách sạn, vé máy bay, combo du lịch).

Thiết kế chương trình, lập bảng giá và quản lý tour.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với khách hàng.

Thực hiện việc ký hợp đồng với khách hàng.

Quản lý, chăm sóc khách hàng và phối hợp điều hành công việc nhằm phục vụ, duy trì nguồn khách của công ty và cá nhân khai thác được.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành: Du lịch, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Marketing...

Ưu tiên: đã có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Am hiểu về du lịch, khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chăm chỉ, có chí cầu tiến.

Sử dụng tốt vi tính văn phòng, thường xuyên sử dụng các mạng xã hội facebook, zalo.

Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3R VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Xét tăng lương 1 năm 1 lần theo năng lực làm việc và đóng góp lâu dài cho công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3R VIỆT NAM

