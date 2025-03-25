Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hoa Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hoa Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Hoa Hoa
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Hoa Hoa

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hoa Hoa

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 335 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Quản lý khách hàng theo danh sách công ty đã có, đồng thời tìm kiếm, xây dựng, mở rộng mối quan hệ khách hàng để đạt mục tiêu kinh doanh mà công ty đề ra.
Theo dõi, phân tích, tổng hợp, dự báo doanh số bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia xây dựng chương trình bán hàng.
Triển khai các chương trình bán hàng, các hoạt động khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể theo chiến lược của công ty nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.
Theo dõi tình hình công nợ khách hàng (nếu có), đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.
Thực hiện chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố (nếu có), chăm sóc khiếu nại của khách hàng, đảm bảo độ hài lòng và tin cậy của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 22 - 30, tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) đại học chính quy/cao đẳng
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, có kiến thức kỹ thuật về thiết bị điện/chiếu sáng là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp và đàm phán, có khả năng thuyết phục khách hàng.
Trung thực, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết lắng nghe, ham học hỏi và có thể chịu áp lực công việc.
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và phần mềm bán hàng cơ bản.
Có thể đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Hoa Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập chính thức: Lương thỏa thuận + thưởng KPIs + phụ cấp cơ bản lên tới 20 triệu VND.
Cung cấp trang thiết bị làm việc.
Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và Pháp luật.
Tham gia các chương trình, sự kiện của Công ty.
Được đào tạo bởi các hãng chuyên nghiệp,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hoa Hoa

Công Ty TNHH Hoa Hoa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 335 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job340968
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 104 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Nội Thất C&B làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Nội Thất C&B
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỒNG PHỤC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỒNG PHỤC VIỆT NAM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
15 - 60 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH S.T.D & S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH S.T.D & S
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh GUGU Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu GUGU Hair
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 12 Triệu Bellsystem24 VietNam
70 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Handan làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Handan
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH CAREACE
6 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thang máy Atvin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH thang máy Atvin
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thang máy Atvin làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 60 Triệu Công ty TNHH thang máy Atvin
11 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IN ẤN TK SƠN QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH An Thịnh (SANAKY Miền Bắc) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH An Thịnh (SANAKY Miền Bắc)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ - MÁY MÓC T & T làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ - MÁY MÓC T & T
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TUỆ VIỆT 88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ VIỆT 88
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm