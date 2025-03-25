Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hoa Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 335 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Quản lý khách hàng theo danh sách công ty đã có, đồng thời tìm kiếm, xây dựng, mở rộng mối quan hệ khách hàng để đạt mục tiêu kinh doanh mà công ty đề ra.

Theo dõi, phân tích, tổng hợp, dự báo doanh số bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia xây dựng chương trình bán hàng.

Triển khai các chương trình bán hàng, các hoạt động khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể theo chiến lược của công ty nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.

Theo dõi tình hình công nợ khách hàng (nếu có), đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.

Thực hiện chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố (nếu có), chăm sóc khiếu nại của khách hàng, đảm bảo độ hài lòng và tin cậy của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 22 - 30, tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) đại học chính quy/cao đẳng

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, có kiến thức kỹ thuật về thiết bị điện/chiếu sáng là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp và đàm phán, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Trung thực, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết lắng nghe, ham học hỏi và có thể chịu áp lực công việc.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và phần mềm bán hàng cơ bản.

Có thể đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Hoa Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập chính thức: Lương thỏa thuận + thưởng KPIs + phụ cấp cơ bản lên tới 20 triệu VND.

Cung cấp trang thiết bị làm việc.

Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Tham gia các chương trình, sự kiện của Công ty.

Được đào tạo bởi các hãng chuyên nghiệp,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin