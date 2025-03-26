Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
- Hà Nội:
- 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap) đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp môi giới chứng khoán tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước
Tim kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Phân tích, nghiên cứu xây dựng danh mục đầu tư chất lượng và hiệu quả
Chủ động quan sát, nghiên cứu, nhận định thị trường để thông hiểu cách thức vận hành của giá chứng khoán nhằm tư vấn giải thích cho khách hàng hiểu hơn về cách thức đầu tư và sự thay đổi của thị trường chứng khoán, đồng thời xây dựng phương pháp đầu tư, giao dịch hiệu quả cho khách hàng
Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán niêm yết
Cập nhật các quy định, kiến thức chuyên môn và các cơ hội đầu tư để tư vấn một cách có hiệu quả cho khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý trực tiếp và Trưởng phòng Môi giới.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngoại thương, ngân hàng
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực chứng khoán/tài chính/ngân hàng
Hoặc ứng viên vừa tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan có mong muốn, định hướng làm việc tại lĩnh vực Chứng khoán
Có khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán
Có kinh nghiệm phát triển và chăm sóc khách hàng
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Có kiến thức về thị trường tài chính/chứng khoán
Khả năng giao tiếp và tư duy phân tích tốt
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Trung thực, nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu).
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap Thì Được Hưởng Những Gì
Trong năm 2024, Vietcap vẫn giữ vững Top 4 thị phần môi giới trong quý 4, và Top 5 thị phần môi giới HOSE 2024 (tăng 3 bậc so với năm 2023).
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, với hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến tiên tiến, được nhà đầu tư đánh giá cao
Nhận sự hướng dẫn, đào tạo bài bản, tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ của Công ty
Được phân công nhiều tệp khách hàng đa dạng (khách hàng đã có sẵn, khách hàng mới...) tại Công ty để quản lý, chăm sóc theo năng lực, khả năng của mỗi nhân viên môi giới
Có chính sách hỗ trợ cho các Phòng Môi giới, Phòng Giao dịch để phát triển, mở rộng khách hàng
Được hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ của Công ty (15-20 ngày phép hưởng lương/năm, Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PVI theo quy định của Công ty...)
Chính sách Hoa hồng theo doanh số; Chính sách thưởng Cuối năm hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
