Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap) đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp môi giới chứng khoán tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước

Tim kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Phân tích, nghiên cứu xây dựng danh mục đầu tư chất lượng và hiệu quả

Chủ động quan sát, nghiên cứu, nhận định thị trường để thông hiểu cách thức vận hành của giá chứng khoán nhằm tư vấn giải thích cho khách hàng hiểu hơn về cách thức đầu tư và sự thay đổi của thị trường chứng khoán, đồng thời xây dựng phương pháp đầu tư, giao dịch hiệu quả cho khách hàng

Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán niêm yết

Cập nhật các quy định, kiến thức chuyên môn và các cơ hội đầu tư để tư vấn một cách có hiệu quả cho khách hàng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý trực tiếp và Trưởng phòng Môi giới.

Yêu Cầu Công Việc

Không bắt buộc có kinh nghiệm, công ty sẽ cung cấp đào tạo nghiệp vụ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngoại thương, ngân hàng

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực chứng khoán/tài chính/ngân hàng

Hoặc ứng viên vừa tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan có mong muốn, định hướng làm việc tại lĩnh vực Chứng khoán

Có khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán

Có kinh nghiệm phát triển và chăm sóc khách hàng

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Có kiến thức về thị trường tài chính/chứng khoán

Khả năng giao tiếp và tư duy phân tích tốt

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Trung thực, nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu).

Quyền Lợi

Để tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho những ứng viên chưa từng làm việc trong lĩnh vực chứng khoán cũng như những ứng viên đã có kinh nghiệm, Vietcap đã và sẽ tiếp tục xây dựng môi trường làm việc tích cực, năng động, phù hợp với năng lực, khả năng phát triển của mỗi nhân viên cùng với chính sách Đào tạo (tài trợ các chi phí liên quan đến chứng chỉ hành nghề).

Trong năm 2024, Vietcap vẫn giữ vững Top 4 thị phần môi giới trong quý 4, và Top 5 thị phần môi giới HOSE 2024 (tăng 3 bậc so với năm 2023).

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, với hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến tiên tiến, được nhà đầu tư đánh giá cao

Nhận sự hướng dẫn, đào tạo bài bản, tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ của Công ty

Được phân công nhiều tệp khách hàng đa dạng (khách hàng đã có sẵn, khách hàng mới...) tại Công ty để quản lý, chăm sóc theo năng lực, khả năng của mỗi nhân viên môi giới

Có chính sách hỗ trợ cho các Phòng Môi giới, Phòng Giao dịch để phát triển, mở rộng khách hàng

Được hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ của Công ty (15-20 ngày phép hưởng lương/năm, Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PVI theo quy định của Công ty...)

Chính sách Hoa hồng theo doanh số; Chính sách thưởng Cuối năm hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển

