Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 64 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/linh kiện điện.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng.
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.
Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.
Am hiểu về thị trường thiết bị/linh kiện điện là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Xét duyệt tăng lương từ 6 tháng ( trong năm đầu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 64 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

