Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud - Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng nước ngoài mới, chăm sóc khách hàng cũ;

- Giao dịch với khách hàng, chốt đơn hàng;

- Theo dõi, thu hồi công nợ;

- Xử lý và giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan đến dịch vụ bán hàng;

- Quản lý hồ sơ khách hàng, báo cáo kết quả thực hiện đơn hàng/hợp đồng, công nợ hàng tháng;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của TBP.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành QTKD, Ngoại thương, Kinh tế, Ngoại ngữ (Tiếng Anh);

- Tiếng Anh thành thạo;

- Sử dụng tốt tin học văn phòng;

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

- Hiểu biết về lĩnh vực Kinh Doanh thị trường Kim loại

- Hiểu biết về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng

- Làm việc nhóm

- Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.

- Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc.

- Giao tiếp - Thương lượng - Thuyết Phục

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: 10 - 13 triệu đồng + thưởng sản lượng;

- Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

- Chế độ phúc lợi Công ty: Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm; các chế độ phúc lợi khác theo quy chế;

- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán …;

- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm…;

- Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN và 2 thứ 7 cách tuần

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

