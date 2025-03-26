Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud

- Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng nước ngoài mới, chăm sóc khách hàng cũ;
- Giao dịch với khách hàng, chốt đơn hàng;
- Theo dõi, thu hồi công nợ;
- Xử lý và giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan đến dịch vụ bán hàng;
- Quản lý hồ sơ khách hàng, báo cáo kết quả thực hiện đơn hàng/hợp đồng, công nợ hàng tháng;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của TBP.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành QTKD, Ngoại thương, Kinh tế, Ngoại ngữ (Tiếng Anh);
- Tiếng Anh thành thạo;
- Sử dụng tốt tin học văn phòng;
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
- Hiểu biết về lĩnh vực Kinh Doanh thị trường Kim loại
- Hiểu biết về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng
- Làm việc nhóm
- Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.
- Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc.
- Giao tiếp - Thương lượng - Thuyết Phục

Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 13 triệu đồng + thưởng sản lượng;
- Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;
- Chế độ phúc lợi Công ty: Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm; các chế độ phúc lợi khác theo quy chế;
- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán …;
- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm…;
- Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN và 2 thứ 7 cách tuần
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

