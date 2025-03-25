Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 ,Tòa nhà 46 - Số 46, Ngõ 230 Lạc Trung, P.Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ và đàm phán với các nhà hàng để mời hợp tác mở nhà hàng online trên nền tảng PasGo.

Tư vấn các gói dịch vụ truyền thông, marketing tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng.

Chốt hợp đồng và thu phí dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các vị trí liên quan như: phát triển đối tác, thị trường, sales, tư vấn,…

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng đặt chỗ (Alibaba, Amazon, Grab, Shopee, Lazada, Tiki…) hoặc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, bảo hiểm, bất động sản.

Kỹ năng mềm tốt: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, nghiên cứu thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: trung bình từ 10 - 20 triệu/tháng.

Cơ hội có thu nhập thụ động từ tháng thứ 6 trở đi.

Phụ cấp công việc, bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ/tết theo quy định.

Làm việc linh hoạt, thời gian chủ động.

Được đào tạo chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng, còn trống nhiều vị trí leader.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

