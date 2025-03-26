Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud

- Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quyết định giá bán cho khách hàng
- Chịu trách nhiệm về sản lượng
- Sử dụng các công cụ để phân tích thị trường nhằm đưa ra định hướng cho từng năm về giá/lương, tạo thành mục tiêu kế hoạch và đánh giá lại theo kỳ/quý.
- Bám sát các hoạt động kinh doanh của đối thủ và phân tích theo tháng/quý để có chiến lược phù hợp
- Xây dựng chính sách đại lý, chính sách chiết khấu tại các thị trường trọng điểm để đạt hiệu quả tối ưu.
- Xử lý khiếu nại, phàn nàn của khách hàng
- Đi công tác nước ngoài và thăm khách quan trọng (Từng lần)
- Tạo profile khách hàng để dễ lưu trữ và theo dõi.
- Theo dõi các chứng chỉ cần thiết và triển khai, giám sát thực hiện phục vụ mục tiêu bán hàng.
- Duy trì chăm sóc khách hàng; đảm bảo cung cấp kịp thời và đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Đưa ra kế hoạch sản xuất hàng tháng phù hợp với mục tiêu bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD hoặc các ngành liên qua
- Tiếng Anh thành thạo (4 kĩ năng)
- Sẵn sàng đi công tác.
- Có tối tiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất ống đồng, điện lạnh
- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức
- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự hoạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.
Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận
Thu nhập:
- Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN và 2 thứ 7 cách tuần
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN và 2 thứ 7 cách tuần
Phúc lợi:
Nghỉ phép, các ngày Lễ/Tết theo quy định…. Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm;
Hỗ trợ tiền tàu xe về ăn Tết;
Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13, thưởng xếp loại lao động cuối năm; Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm…;
Khen thưởng đặc biệt khác….
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

