Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 - TT12C, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Bán hàng thiết bị đo lường - thử nghiệm phòng QC/QA.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng từ xa qua diện thoại.

Đào tạo vận hành thiết bị đo lường.

Tư vấn dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing, cơ khí, điện, điện tử, điện công nghiệp…

Kiến thức tin học căn học căn bản và sử dụng máy văn phòng thành thạo. Có thể đi làm ngay

Ưu tiên:

Ưu tiên ứng viên đã từng tiếp xúc với lĩnh vực ngành đo lường, máy 2D,3D, thiết bị công nghiệp…

Tiếng anh căn bản

Biết lái xe ô tô là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15 triệu / tháng + Hoa hồng. Tuỳ thuộc vào năng lực.

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Có cơ hội được tiếp xúc với ngành kỹ thuật công nghệ cao, đối tác quốc tế.

Có cơ hội được cử đi nước ngoài đào tạo chuyên môn.

Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin