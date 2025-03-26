Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 559 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia các chương trình: Talkshow, Bản tin, TVC chương trình chuyên đề,... nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng.
Đàm phán với doanh nghiệp về các chương trình talk show, phóng sự và kế hoạch phát triển sản phẩm
Trao đổi với bộ phận Nội dung và bộ phận Dựng phim nhằm đảm bảo phát triển thương hiệu đúng với tiêu chí mà doanh nghiệp yêu cầu
Làm những công việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng
Những ứng viên chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo từ đầu
Ứng viên tham khảo qua kênh Youtube của công ty để rõ hơn về sản phẩm: VNPACO_MEDIA

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân
Laptop cá nhân
Kỹ năng: giao tiếp tốt
Có tinh thần học hỏi cao
Tinh thần cầu tiến , chịu được áp lực cao
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 - 10.000.000đ/tháng. ( Thử việc tối đa 1 tháng)
Thu nhập trung bình: 8.000.000 - 20.000.000 đ/tháng, mức hoa hồng cao (8%-13%)
Thưởng: theo doanh số cá nhân; Thưởng theo hợp đồng, Thưởng theo chỉ tiêu nhóm; Thưởng theo tuần, tháng, quý, năm;
Được đào tạo từ đầu với ứng viên chưa có kinh nghiệm
Môi trường trẻ, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động, event, teambuilding của công ty
Chế độ Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 368 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

