Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam
- Hà Nội:
- 559 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia các chương trình: Talkshow, Bản tin, TVC chương trình chuyên đề,... nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng.
Đàm phán với doanh nghiệp về các chương trình talk show, phóng sự và kế hoạch phát triển sản phẩm
Trao đổi với bộ phận Nội dung và bộ phận Dựng phim nhằm đảm bảo phát triển thương hiệu đúng với tiêu chí mà doanh nghiệp yêu cầu
Làm những công việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng
Những ứng viên chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo từ đầu
Ứng viên tham khảo qua kênh Youtube của công ty để rõ hơn về sản phẩm: VNPACO_MEDIA
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Laptop cá nhân
Kỹ năng: giao tiếp tốt
Có tinh thần học hỏi cao
Tinh thần cầu tiến , chịu được áp lực cao
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 8.000.000 - 20.000.000 đ/tháng, mức hoa hồng cao (8%-13%)
Thưởng: theo doanh số cá nhân; Thưởng theo hợp đồng, Thưởng theo chỉ tiêu nhóm; Thưởng theo tuần, tháng, quý, năm;
Được đào tạo từ đầu với ứng viên chưa có kinh nghiệm
Môi trường trẻ, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động, event, teambuilding của công ty
Chế độ Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam
