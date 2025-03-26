Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 559 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia các chương trình: Talkshow, Bản tin, TVC chương trình chuyên đề,... nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng.

Đàm phán với doanh nghiệp về các chương trình talk show, phóng sự và kế hoạch phát triển sản phẩm

Trao đổi với bộ phận Nội dung và bộ phận Dựng phim nhằm đảm bảo phát triển thương hiệu đúng với tiêu chí mà doanh nghiệp yêu cầu

Làm những công việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Những ứng viên chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo từ đầu

Ứng viên tham khảo qua kênh Youtube của công ty để rõ hơn về sản phẩm: VNPACO_MEDIA

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân

Kỹ năng: giao tiếp tốt

Có tinh thần học hỏi cao

Tinh thần cầu tiến , chịu được áp lực cao

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 - 10.000.000đ/tháng. ( Thử việc tối đa 1 tháng)

Thu nhập trung bình: 8.000.000 - 20.000.000 đ/tháng, mức hoa hồng cao (8%-13%)

Thưởng: theo doanh số cá nhân; Thưởng theo hợp đồng, Thưởng theo chỉ tiêu nhóm; Thưởng theo tuần, tháng, quý, năm;

Được đào tạo từ đầu với ứng viên chưa có kinh nghiệm

Môi trường trẻ, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động, event, teambuilding của công ty

Chế độ Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Thương hiệu Truyền thông Việt Nam

