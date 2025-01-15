Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

* Tóm tắt công việc

- Đại diện Công ty chăm sóc các điểm bán theo các tiêu chuẩn bán hàng, thực hiện kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi của Công ty để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, duy trì hình ảnh sản phẩm công ty tại điểm bán và đảm bảo doanh số được giao.

* Chi tiết công việc

- Lập kế hoạch triển khai việc bán hàng, khuyến mãi, tiêu thụ các sản phẩm của công ty tại điểm bán.

- Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng và cập nhật các thông tin của cuộc thăm viếng lên hệ thống thông qua máy tính bảng.

- Thương lượng với chủ điểm bán về điều khoản và điều kiện hợp đồng kinh doanh của công ty.

- Thu thập và báo cáo các thông tin về tình hình kinh doanh của điểm bán, thị trường và đối thủ.

- Thực hiện các tiêu chuẩn bán hàng tại điểm bán theo chính sách của công ty.

- Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy đội ngũ tiếp thị tại các điểm bán.

- Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.

- Làm việc với nhà cung cấp bảng hiệu để lên bảng hiệu cho quán.

- Tìm kiếm các điểm bán mới trong địa bàn được giao.

- Thực hiện các công việc giấy tờ có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học, ưu tiên chuyên ngành Kinh Tế/ Quản Trị Kinh Doanh.

- Có kiến thức về thị trường, sản phẩm.

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

- Có kỹ năng thuyết phục, thương lượng, tư duy & trình bày tốt.

- Có tính chủ động trong công việc.

- Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản.

- Sẵn sàng làm việc buổi tối (ngoài giờ) thường xuyên và di chuyển địa bàn khi cần thiết.

Tại Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- BH sức khỏe cho NV và người thân

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.