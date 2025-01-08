Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp làm đơn đặt hàng, hợp đồng, lệnh sản xuất, giao hàng, lên Invoice và thu hồi công nợ.

- Quản lý Nguyên vật liệu và thành phẩm hàng tồn kho theo từng khách hàng phụ trách.

- Tổng hợp, làm báo cáo kế hoạch, kết quả kinh doanh

- Tổng hợp lệnh sản xuất và sắp xếp kế hoạch sản xuất

- Phát triển khách hàng mới

- Phụ trách công việc xuất nhập khẩu của phòng Kinh doanh ( quản lý các đợt đặt hàng Nguyên vật liệu từ bên nước ngoài về)

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp cơ bản tiếng Anh

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

- Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên trong lĩnh vực tiếp thị/bán hàng/kinh doanh

Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Tuần làm 5 ngày nghỉ 4 thứ 7, 4 chủ nhật

- Lương: 10 - 15 triệu

- Thưởng năng lực 2 lần/năm (tổng 1 tháng lương CB), lương tháng 13, thưởng lợi nhuận kinh doanh, thưởng an toàn.

- Bảo hiểm xã hội theo luật lao động, bảo hiểm 24/24h

- Liên hoan 200.000/tháng

- Hỗ trợ ăn sáng và các bữa ăn chính miễn phí tại nhà ăn

- Qùa sinh nhật

- Có xe đưa đón Hà Nội, TP Hải Dương.

- Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC

