Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Afa làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 50 Triệu

Mức lương 5 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 121 Trần Qúy Cáp , P. Phương Sài,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 50 Triệu

Bán hàng / kinh doanh sản phẩm máy lọc nước

Lên kế hoạch phát triển và bám sát kế hoạch, mục tiêu

Đề xuất phương án bán hàng / kinh doanh kịp thời

Quản lý kiểm tra hàng hóa đủ, đầy, sạch sẽ

Yêu Cầu Công Việc

Doanh thu và hiệu quả công việc tốt

Kiên trì và chịu khó trong công việc

Chân thành và thái độ tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Afa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + doanh thu thưởng

Quyền lợi theo quy định

Các chế độ lương thưởng theo quy định

Các chế độ đãi ngộ và đặc biệt khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Afa

