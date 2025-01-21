Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Afa làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Afa
Mức lương
5 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- 121 Trần Qúy Cáp , P. Phương Sài,Khánh Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 50 Triệu
Bán hàng / kinh doanh sản phẩm máy lọc nước
Lên kế hoạch phát triển và bám sát kế hoạch, mục tiêu
Đề xuất phương án bán hàng / kinh doanh kịp thời
Quản lý kiểm tra hàng hóa đủ, đầy, sạch sẽ
Với Mức Lương 5 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Doanh thu và hiệu quả công việc tốt
Kiên trì và chịu khó trong công việc
Chân thành và thái độ tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Afa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + doanh thu thưởng
Quyền lợi theo quy định
Các chế độ lương thưởng theo quy định
Các chế độ đãi ngộ và đặc biệt khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Afa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
