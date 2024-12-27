Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn, thu nhập cạnh tranh theo khả năng và hiệu quả công việc, thưởng sản phẩm không giới hạn. Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định công ty và luật lao động Các chế độ thưởng khác theo quy định của Công ty Được đào tạo theo tiêu chuẩn của công ty và Mercedes

- Benz toàn cầu Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp bền vững

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ với khách hàng trong công tác giới thiệu sản phẩm, báo giá, tạo lập mối quan hệ với khách hàng.
Khai thác thị trường một cách tối đa, hướng tới đạt được mức độ hài lòng cao nhất đối với khách hàng và đạt được doanh số bán hàng cao nhất.
Nhắc nhở khách hàng đã mua xe về các chương trình hậu mãi.
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của hãng Mercedes- Benz Việt Nam/của Công ty khi có yêu cầu
Thực hiện các công đoạn của hoạt động bán hàng theo quy trình bán hàng đã được phê duyệt và theo tiêu chuẩn hãng quy định.
Lập báo cáo hàng ngày/tuần về các công việc đã thực hiện với TPKD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn các dòng xe ô tô hoặc ngân hàng, bảo hiểm,.. (Trường hợp chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Ngoại hình ưa nhìn
Đam mê kinh doanh và chủ động

Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company

Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

