Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - |,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tiếp cận khách hàng là các đại lý bán hàng thuộc các kênh phân phối, các công ty Cơ điện lạnh, các nhà thầu chuyên thi công hệ thống máy lạnh

- Tiếp nhận,truyền tải thông tin, tư vấn sản phẩm và các chính sách bán hàng, MKT của công ty đến các đại lý cấp 1-2 phụ trách, hỗ trợ đại lý bán các sản phẩm của công ty.

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng.

- Kịp thời cập nhật các thông tin thị trường, các vấn đề phát sinh

- Tư vấn và đề xuất cho quản lý các giải pháp, phương án để cải thiện doanh số, cải thiện mối quan hệ với khách hàng mục tiêu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, 2-3 năm kinh nghiệm sale phân phối thị trường

- Có laptop, có thể đi công tác ở các tỉnh lân cận kỹ năng báo cáo, thống kê, excel, tin học văn phòng

- Tự tin và có kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết tình huống, xây dựng mối quan hệ.

- Sẵn sàng học hỏi và phát triển.

- Chủ động học hỏi, đam mê với nghề sales, am hiểu thị trường, xây dựng đại lý cấp 1-2

Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party, Quà sinh nhậ[protected info] chính sách của công ty

- Lương, phép năm, BHXH, BHYT,... - Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

