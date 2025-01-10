Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, thực hiện chào hàng, gửi báo giá cho khách hàng về Sản phẩm ống nhựa HDPE (đối tượng khách hàng dự án, B2B)

- Trực tiếp đàm phán, thoả thuận các nội dung hợp đồng theo chính sách bán hàng của công ty.

- Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán

- Kết hợp với bộ phận kế toán theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng

- Xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ phát triển kinh doanh.

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên giao.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng dự án, ngành nhựa là 1 lợi thế

- Trung thực, nhanh nhẹn và có chí cầu tiến.

- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

- Có đam mê kinh doanh.

- Khả năng chịu được áp lực công việc

- Có khả năng đi công tác

Tại Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: lướng cứng + doanh số

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả, cơ hội thăng tiến.

- Phụ cấp cơm trưa, xăng xe điện thoại

- Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng nhân dịp Lễ Tết và các sự kiện đặc biệt của Công ty

- Đi du lịch kết hợp team building trong nước & nước ngoài hàng năm.

