Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Du lịch Trần Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Du lịch Trần Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật và công ty
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc
- Được làm việc và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Thưởng cuối năm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn sản phẩm và liệu trình chăm sóc sức khỏe
- Mở rộng thị trường, tìm đối tác mới
- Phối hợp cùng team triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại như: tham gia hội chợ, chiến dịch tung sản phẩm, nghiên cứu thị trường...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học (bắt buộc) ưu tiên các ngành: Ngoại thương, Kinh tế, Luật
- Có kinh nghiệm (bắt buộc) ở các vị trí: nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc
- Ưu tiên người có tìm hiểu và yêu thích về sáng tạo nội dung trên Social media và có kiến thức về các sàn thương mại điện tử
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
- Chịu áp lực và thử thách trong công việc
- Có kinh nghiệm (bắt buộc) ở các vị trí: nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc
- Ưu tiên người có tìm hiểu và yêu thích về sáng tạo nội dung trên Social media và có kiến thức về các sàn thương mại điện tử
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
- Chịu áp lực và thử thách trong công việc
Tại Công ty TNHH Du lịch Trần Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Trần Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI