Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 400 USD

Mức lương Từ 400 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 400 USD

- Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu.

- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì mở rộng cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũ.

- Tư vấn các gói dịch vụ xuất nhập khẩu, giải pháp vận chuyển & giao nhận, báo giá, thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng

Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung hoặc có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng tại các công ty giao nhận vận tải, logistics.

Tại Công Ty CP Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế

