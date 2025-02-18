Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 400 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế
Mức lương
Từ 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 400 USD
- Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu.
- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì mở rộng cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũ.
- Tư vấn các gói dịch vụ xuất nhập khẩu, giải pháp vận chuyển & giao nhận, báo giá, thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng
Yêu Cầu Công Việc
Biết tiếng Trung hoặc có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng tại các công ty giao nhận vận tải, logistics.
Quyền Lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế
