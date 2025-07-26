Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư 24AB Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

-Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Marketing, hỗ trợ tư vấn, chăm sóc khách hàng.

-Trực tiếp tiếp xúc, liên hệ gặp gỡ với khách hàng tìm hiểu nhu cầu;

-Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, tâm lý/thị hiếu khách hàng, xu hướng trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

-Phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng hiện có và các khách hàng mới

-Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của công ty đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng

-Giám sát, theo dõi, hỗ trợ xử lý khiếu nại của khách hàng

-Liên hệ KH thông báo thu tiền các đợt thanh toán,...

-Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, MKT, BĐS, Kinh tế, Kiến trúc,…

-Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 1 năm tại vị trí tương đương ( chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

-Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, nội thất, BĐS là một lợi thế

-Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, phát hiện và xử lý vấn đề nhanh chóng, sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc

-Giao tiếp tốt, nhiệt tình và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc, ham học hỏi, đam mê kinh doanh

-Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.

-Có khả năng họat động độc lập, nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng : 6.000.000 triệu - 11.000.000 triệu + 1.000.000 PC

-Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng + phụ cấp ăn trưa + pc xăng xe, Đt

-Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

-Tham gia các chương trình Team Building 1-2 lần/năm.

-Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty.

-Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 Thứ 2 đến thứ 6. và sáng Thứ 7

Coffe break hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

